Metsera plonge alors que la guerre d'enchères se termine, Pfizer s'assurant un accord de 10 milliards de dollars

10 novembre - ** Les actions de Metsera MTSR.O plongent de 15,7 % à 70,12 $ avant le marché après qu'une féroce guerre d'enchères pour le fabricant de médicaments se soit terminée tard vendredi ** MTSR accepte l'offre d'acquisition de 10 milliards de dollars de Pfizer PFE.N , et le co-soumissionnaire Novo Nordisk

NOVOb.CO a déclaré qu'il se retirait de la course

** PFE accepte de payer 86,25 $/action en espèces, soit une hausse de 3,69 % par rapport à la clôture de Metsera vendredi

** Metsera a accepté l'offre bonifiée de Pfizer, citant les "risques juridiques et réglementaires inacceptables" de l'offre de Novo

** Bernstein estime que l'évaluation de 10 milliards de dollars de Pfizer est optimiste, nécessitant 11 milliards de dollars de revenus d'ici 2040

** Les actions de MTSR ont grimpé de près de 60 % la semaine dernière dans le cadre de la guerre des offres

** Les actions de MTSR ont plus que triplé depuis leur introduction en bourse en janvier, tandis que les actions de PFE ont baissé de 7,82 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture