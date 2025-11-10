 Aller au contenu principal
Metsera plonge alors que la guerre d'enchères se termine, Pfizer s'assurant un accord de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de Metsera MTSR.O plongent de 15,7 % à 70,12 $ avant le marché après qu'une féroce guerre d'enchères pour le fabricant de médicaments se soit terminée tard vendredi ** MTSR accepte l'offre d'acquisition de 10 milliards de dollars de Pfizer PFE.N , et le co-soumissionnaire Novo Nordisk

NOVOb.CO a déclaré qu'il se retirait de la course

** PFE accepte de payer 86,25 $/action en espèces, soit une hausse de 3,69 % par rapport à la clôture de Metsera vendredi

** Metsera a accepté l'offre bonifiée de Pfizer, citant les "risques juridiques et réglementaires inacceptables" de l'offre de Novo

** Bernstein estime que l'évaluation de 10 milliards de dollars de Pfizer est optimiste, nécessitant 11 milliards de dollars de revenus d'ici 2040

** Les actions de MTSR ont grimpé de près de 60 % la semaine dernière dans le cadre de la guerre des offres

** Les actions de MTSR ont plus que triplé depuis leur introduction en bourse en janvier, tandis que les actions de PFE ont baissé de 7,82 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

METSERA
83,1800 USD NASDAQ +2,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,435 USD NYSE -1,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

