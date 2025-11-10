Metsera chute après avoir accepté l'offre de rachat de 10 milliards de dollars de Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Metsera

MTSR.O ont chuté de près de 15% dans les échanges avant bourse lundi, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids ait accepté une offre adoucie de Pfizer PFE.N pour mettre fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le fabricant américain de médicaments Pfizer a déclaré vendredi en fin de journée qu'il avait conclu un accord de 10 milliards de dollars pour Metsera, ce qui porte un coup à Novo, alors que le groupe danois tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Metsera a accepté l'offre de Pfizer vendredi en fin de journée, citant les risques de concurrence américains liés à l'offre de Novo, qu'il avait précédemment qualifiée de supérieure. Le géant danois des médicaments contre l'obésité a déclaré samedi qu'il se retirait de la course.

À la dernière clôture, les actions de Metsera ont fait un bond de près de 150 % depuis que Pfizer a annoncé son intention d'acquérir la société de biotechnologie dans le cadre d'une transaction évaluée allant jusqu'à 7,3 milliards de dollars.

Les actions de Metsera étaient en baisse de près de 15 %, à 70,75 dollars.

Cette victoire permet à Pfizer de pénétrer le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, même si les traitements de Metsera n'arriveront pas sur le marché avant des années.

« Compte tenu du potentiel du portefeuille d'actifs de Metsera en matière d'obésité/métabolisme, nous pensons que les termes de l'accord valorisent équitablement les actifs et donnent à Pfizer un avantage pour percer sur ce marché lucratif », a écrit Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Market, dans une note publiée dimanche.

Les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, actuellement en phase initiale ou intermédiaire de développement, comprennent le MET-097i, une thérapie GLP-1 injectable conçue pour une injection mensuelle, par rapport aux traitements similaires des leaders du marché Novo et Eli Lilly

LLY.N , qui nécessitent des injections hebdomadaires. Elle développe également le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline.