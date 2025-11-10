Metsera chute après avoir accepté l'offre de rachat bonifiée de Pfizer, d'un montant maximal de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Metsera MTSR.O ont chuté de plus de 15 % dans les échanges avant bourse lundi, après que le développeur de médicaments pour la perte de poids ait accepté une offre bonifiée de Pfizer PFE.N pour mettre fin à une féroce guerre d'enchères entre le géant pharmaceutique et son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le fabricant américain de médicaments Pfizer a déclaré vendredi en fin de journée qu'il avait conclu un accord de 10 milliards de dollars pour Metsera, ce qui porte un coup à Novo, alors que le groupe danois tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Metsera a accepté l'offre de Pfizer vendredi en fin de journée, citant les risques antitrust américains liés à l'offre de Novo, qu'il avait précédemment qualifiée de supérieure. Le géant danois des médicaments contre l'obésité a déclaré samedi qu'il se retirait de la course.

Selon les termes de l'accord final, Pfizer a accepté de payer 65,60 dollars par action à l'avance et jusqu'à 20,65 dollars par action en fonction du succès de son portefeuille de médicaments, ce qui valorise Metsera jusqu'à 10 milliards de dollars.

Les actions de Metsera étaient en baisse de près de 15,5 % à 70,33 $.

À la dernière clôture, les actions de Metsera ont fait un bond de près de 150 % depuis que Pfizer a annoncé son intention d'acquérir la société de biotechnologie dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars.

Cette victoire permet à Pfizer de pénétrer le marché lucratif des médicaments contre l'obésité, même si les traitements de Metsera n'arriveront pas sur le marché avant des années.

"Le portefeuille d'actifs de Metsera dans le domaine de l'obésité et du métabolisme a un potentiel considérable, et nous pensons que les termes de l'accord valorisent équitablement les actifs et donnent à Pfizer une longueur d'avance pour pénétrer ce marché lucratif", a écrit Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Market, dans une note datée de dimanche.

Les médicaments expérimentaux de Metsera contre l'obésité, actuellement en phase initiale ou intermédiaire de développement, comprennent le MET-097i, une thérapie GLP-1 conçue pour une injection mensuelle, par rapport aux traitements similaires de Lilly et Novo, qui nécessitent des injections hebdomadaires. Elle développe également le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline.