Metsera augmente après que Novo Nordisk et Pfizer ont relevé leurs offres

4 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera MTSR.O augmentent de 12,7 % à 68,64 $ ** Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer PFE.N ont révisé leurs offres pour Metsera, selon la société
** L'offre révisée de Novo porte la valeur de la transaction à environ 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer est maintenant prêt à débourser 8,1 milliards de dollars
** Selon la nouvelle offre de Novo, Metsera est également éligible à recevoir 24,00 dollars supplémentaires par action en espèces, contre 22,50 dollars auparavant, en fonction des étapes de développement et d'approbation réglementaire
** Pfizer a déposé deux poursuites judiciaires contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk
** En tenant compte des mouvements de séance, MTSR a plus que doublé depuis ses débuts en bourse en janvier
