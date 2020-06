Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metropole TV (M6) : retombe sous les 10E Cercle Finance • 22/06/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Metropole TV (M6) ouvre un 'gap'é sous 10,08E et retombe sous les 10E : après une semaine de stagnation entre 10,45 et 10,18E, le titre semble bien parti pour s'en aller re-tester des paliers de soutien à 9,45E (24 avril) ou 9,25E (4 avril).

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -3.66%