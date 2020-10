Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Métropole TV (M6) : le CA rebondit au 3e trimestre (+1,4%) Cercle Finance • 27/10/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe M6 s'établit à 298,7 millions d'euros, en hausse de 1,4% par rapport au 3e trimestre 2019, notamment soutenu par la hausse du CA publicitaire (+2,6%). Avec 54 millions d'euros, l'Ebitda trimestriel progresse de 58% tandis que le résultat net part du groupe, à 33,6 millions d'euros, progresse de 66,7%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA consolidé atteint 856,1 millions d'euros (en recul de 15,2%) tandis que l'Ebitda recule de 24,2 % (138,3 millions d'euros). Enfin, le groupe annonce que le 4e trimestre sera marqué par la déconsolidation de l'activité de téléachat, après la cession de Home Shopping Service le 1er octobre.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -4.79%