Metro : retire ses prévisions suite au manque de visibilité

(CercleFinance.com) - Le détaillant allemand Metro a décidé de retirer ses prévisions pour l'exercice 2019/20 en raison du manque de visibilité sur la durée de la fermeture pendant la pandémie de Covid-19. Sur la base de l'évolution actuelle, la société a toutefois déclaré qu'elle s'attend à ce que chaque mois supplémentaire avec le niveau actuel de restrictions entraîne des pertes de ventes d'environ 500 millions d'euros, soit environ 1,5% à 2% de baisse des ventes. Dans un communiqué, la société a déclaré que 'l'approvisionnement en marchandises est assuré' et que la grande majorité de ses magasins (plus de 95%) continuent de fonctionner pour les clients. Pourtant, la société prévoit désormais de réduire ses coûts, par exemple en suspendant les investissements non essentiels et en bloquant les embauches au siège et dans les pays, a indiqué le groupe.

Valeurs associées METRO XETRA +1.36%