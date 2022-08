Metro: prévisions annuelles confirmées information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 14:31

(CercleFinance.com) - Le distributeur allemand Metro a confirmé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en dépit de la 'volatilité' de l'environnement économique, qui a affecté ses résultats de troisième trimestre.



Metro dit avoir réalisé sur les trois mois clos fin juin, le troisième trimestre de son exercice décalé, un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) ajusté de 441 millions d'euros, contre 310 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent et contre une estimation moyenne de 358 millions d'euros du côté des analystes.



Le chiffre d'affaires du groupe sur la période avril-juin a progressé de 27,2% en monnaies locales, à 7,9 milliards d'euros, une performance en ligne avec les attentes du marché.



Sa filiale russe - qui représente 10% du chiffre d'affaires et génère près de 25% de ses bénéfices - a affiché une croissance de 3,4% de ses ventes exprimées en monnaies locales sur la période, la vigueur du rouble ayant plus que compensé les effets de la guerre en Ukraine.



S'il dit suivre avec attention l'évolution de l'inflation et des coûts de l'énergie et la logistique, le distributeur indique aussi que son activité a désormais dépassé ses niveaux d'avant la pandémie.



Metro confirme ainsi ses prévisions pour l'exercice 2021/2022 qu'il avait relevées le mois dernier, à savoir celle d'une hausse de 17% à 22% de ses ventes à taux de change constants et d'un Ebitda de 1.337 à 1.417 millions d'euros, hors contribution des transactions immobilières.



Suite à cette publication, le titre grimpait d'environ 3,7% en début d'après-midi en Bourse de Francfort, où l'indice DAX avance de 0,3%.