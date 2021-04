Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : prévisions abaissées pour l'exercice en cours Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le distributeur allemand Metro a abaissé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffres d'affaires pour l'exercice en cours en raison de la prolongation des mesures de restriction liées à la situation sanitaire. Dans un communiqué, Metro déclare qu'il anticipe désormais une baisse de 50 à 175 millions d'euros de son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) sur l'exercice 2020/2021, contre un repli de l'ordre de 50 millions précédemment. Les ventes, quant à elles, sont attendues en repli de 3% à 6% d'une année sur l'autre, contre une prévision précédente d'un léger repli de l'activité. L'action Metro progressait malgré tout de 1,2% à la Bourse de Francfort suite à cet avertissement. Pour les analystes d'Invest Securities, le communiqué du détaillant ne constitue pas une surprise au vu de l'enlisement de la crise sanitaire et son cortège persistant de restrictions sur la plupart des débouchés européens où le groupe opère.

Valeurs associées METRO XETRA +1.55%