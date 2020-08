Metro : Oddo confirme son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe a fait une pré-publication de son CA et EBITDA du 3ème trimestre 2019/20 et annonce de nouvelles guidances pour l'exercice.

Le CA consolidé est en baisse de 19.8% à 5 568 ME (contre 5 620 ME attendus par Oddo et 5 590 ME par le consensus). L'EBITDA consolidé ressort à 175 ME contre 373 ME l'an passé, -53.1% - en ligne avec les attentes d'Oddo de 170 ME (tout comme le consensus).

' Nous tablons sur un EBIT de -37 ME (consensus -42 ME) et sur une perte nette de -128 ME pour le trimestre (consensus : -134 ME) ' indique le bureau d'analyses.

La Nouvelle guidance 2019/20 est une baisse attendue de l'EBITDA comprise entre -14% et -18% (Oddo est à -15%) contre une stabilité escomptée initialement.

' Le groupe escompte un CA stable au T4 compte tenu de progressions en Russie et en Europe de l'Est, sachant que l'Europe et l'Asie, les plus touchées au T3, resteraient en déclin. Le groupe vise un EBITDA stable également au T4 par rapport à 2018/19. Nous tablons sur un EBITDA consolidé, hors gains immobiliers, de 1 179ME (-15.3%) ' indique Oddo.

Oddo confirme son opinion Alléger sur le titre Metro AG avec un objectif de cours de 7.5 E