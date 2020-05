Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : les prévisions de résultats d'un analyste Cercle Finance • 04/05/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de -2% à la Bourse de Francfort. Invest Securities a placé le titre Metro sous revue (contre Neutre) et a abaissé son objectif de cours à 9,3 E (au lieu de 13 E). ' Metro AG est un dossier structurellement difficile malgré des vertus conceptuelles, souvent surexposé à des facteurs exogènes, comme il en va avec la crise sanitaire du Covid-19 qui va le frapper de plein fouet au T3 (le second de l'année civile) ' indique le bureau d'analyses. ' Le groupe a retiré ses guidances en précisant que son BM (CHR) pourrait perdre jusqu'à 70% du total, très partiellement compensé par ailleurs, évaluant le CA en moins jusqu'à 500mE par mois confiné ou assimilé. Cela paraît quelque peu réducteur d'un impact qui pourrait selon nos approximations jusqu'à annuler la totalité du résultat au S2 (BNA (e) :-0,03E) ' rajoute Invest Securities. ' Sur cette base, le BNA sur l'année fondrait à 0,19E. La question est de savoir si un retour à la normale sur 2021 peut justifier un rebond rapide du titre. Pas sûr en l'absence d'assurance d'avoir touché un point bas '.

Valeurs associées METRO XETRA -2.27%