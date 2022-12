Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro: les activités indiennes cédées au géant Reliance information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'allemand Metro a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale de gros en Inde au géant indien de la distribution Reliance sur la base d'une valeur d'entreprise de 300 millions d'euros.



Le groupe, qui était entré sur le marché indien en 2003, prévoit d'enregistrer une plus-value de l'ordre de 150 millions d'euros sur cette opération, qui devrait être finalisée d'ici au mois de mars.



Basée à Bangalore, la filiale Metro India exploite une trentaine de magasins de gros répartis dans une vingtaine de villes indiennes, avec un effectif estimé autour de 3500 personnes.



En dépit de la cession, Metro indique réaffirmer ses objectifs de moyen terme, ainsi que ses prévisions en matière de chiffre d'affaires et d'Ebitda ajusté formulées au titre de l'exercice 2022/2023.



Les analystes d'Invest Securities notent ce matin que la cession des actifs indiens vient achever le processus de sortie du grossiste hors d'Asie.



'Nous comprenons que le groupe a considéré que les investissements à opérer devenaient trop importants en regard de la rentabilité que l'on pouvait en espérer', écrit le bureau d'études parisien.



A la Bourse de Francfort, le titre Metro progressait de 1,1% suite à ces annonces, dans un marché boursier allemand en repli d'environ 0,2%.





Valeurs associées METRO XETRA +1.37%