Metro : légère perte nette au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Metro se montre à peu près stable à Francfort, après l'annonce par le groupe de distribution d'une perte nette part du groupe de 34 millions d'euros sur son premier trimestre 2019-20, à comparer à un profit de 224 millions un an auparavant. Les ventes ont augmenté de 2,2% à 7,5 milliards d'euros, avec une croissance de 1% en données comparables. Les ventes en comparable se sont tassées de 0,3% en Allemagne du fait de changements réglementaires sur le tabac, et ont chuté de 5,3% en Russie.

