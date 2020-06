Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : la cession des hypermarchés Real est bouclée Cercle Finance • 26/06/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - L'allemand Metro a annoncé vendredi avoir bouclé la vente de sa chaîne d'hypermarchés Real à la société de capital-investissement britannique SCP Group, une opération devant lui permettre d'entériner son recentrage sur ses activités de grossiste. Le fournisseur alimentaire pour les restaurateurs et commerçants indépendants explique avoir reçu toutes les autorisations réglementaires pour finaliser la cession, qui devrait lui rapporter autour de 300 millions d'euros. Un montant qui vient s'ajouter aux 1,5 milliards d'euros récemment perçus dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire au sein de Metro China.

