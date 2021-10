Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : gagne 2%, un analyste relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2%. Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 13,30 E (contre 12,80 E). ' Nous pensons que son profil de recovery reste d'actualité, partant, il est vrai, d'une situation bien plus dégradée que celle de la moyenne des opérateurs de la distribution qui ont traversé la pandémie avec des effets d'aubaine positifs ou neutres... Mais qui aujourd'hui voient leurs conditions d'exploitation se normaliser, alors que Metro peut compter sur une contribution pleine et entière du secteur des HORECA ' indique le bureau d'analyses. ' Sauf résurgence épidémique, le T1 de l'exercice 2021-22 devrait assurer un fort rebond des performances pour donner le tempo sur l'ensemble de l'exercice, eu égard à sa forte pondération dans les chiffres annuels (plus de 50% du total en conditions normales) ' rajoute Invest Securities.

