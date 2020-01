Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : en baisse, un broker abaisse sa recommandation Cercle Finance • 06/01/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Le titre Metro recule ce lundi de -5%, alors que Bernstein a revu à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'sous-performance'. Le broker a également abaissé son objectif de cours, passant de 13 euros à 11,50 euros. 'La baisse des bénéfices de Metro depuis près d'une décennie se poursuit. En théorie, il devrait s'agir d'une activité à faible marge et à forte rotation d'actifs', a déclaré le courtier. En réalité, le groupe paie toujours le prix de décennies précédentes excessives (plus de 30 pays, trop de types de clients) et d'une mauvaise gestion (trop centralisée, manque de concentration sur le FCF, baux longs, etc.)', explique Bernstein. 'La direction fait beaucoup de choses sensées (par exemple des cessions, des recentrages), mais les bénéfices continuent de baisser et la qualité de l'exécution reste une grande préoccupation', souligne le broker.

Valeurs associées METRO XETRA -3.79%