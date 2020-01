Métro du Grand Paris : mise en chantier de la 4e ligne prévue en 2020

200 km de métro automatique vont être construits autour de Paris d'ici à 2030, entre la prolongation de la ligne 14 et les nouvelles lignes 15 à 18, pour un coût de 35 milliards d'euros.

La station Bibliothèque François Mitterrand de la ligne 14 du métro parisien. ( AFP / GERARD FOUET )

L'année 2020 va "marquer la montée en puissance" de la construction des métros du Grand Paris, avec la mise en chantier de la quatrième ligne, a estimé mardi 14 janvier le président de la Société du Grand Paris (SGP), chargée de mener le projet, Thierry Dallard, lors de ses voeux. "Sur la ligne 18, le premier marché de génie civil sera signé et les travaux entre Massy et Saclay débuteront. De nouveaux tunneliers entreront en action, dont le premier de la ligne 17, et six nouveaux sur la ligne 16", a-t-il détaillé. Le premier rail doit être soudé au printemps sur la ligne 15 au sud de Paris, tandis que "la construction du matériel roulant des lignes 15, 16 et 17 entrera dans sa phase industrielle" chez le constructeur Alstom, a-t-il ajouté.

"À mi-parcours" entre l'annonce du projet en 2009 par Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, et son achèvement en 2030, "il faut (désormais) poser les éléments structurant du développement urbain" autour des stations du futur métro, a indiqué M. Dallard. " Les quartiers de gare du nouveau métro représentent une fois et demie la surface de Paris intramuros. Chacune de nos gares est un lieu d'opportunités inédit, un formidable accélérateur de la transformation urbaine . C'est une chance à saisir, pour (...) les maires et pour l'ensemble des élus dont le mandat débutera cette année et qui verront les premières mises en service de nos lignes", a-t-il lancé. S'il ne se heurte pour l'instant pas à des difficultés majeures, M. Dallard sent "une vraie tension sur la partie bâtiment" pour construire les futures gares. Parmi les questions restant en suspens, une nouvelle configuration moins difficile à construire pour la station de La Défense pourrait être décidée au printemps.

Au total, la SGP doit construire 200 km de métro automatique autour de Paris d'ici à 2030 entre la prolongation de la ligne 14 existante et les nouvelles lignes 15 à 18, pour quelque 35 milliards d'euros . L'addition atteint même 38,5 milliards si l'on ajoute la contribution qui lui est demandée pour financer d'autres projets. Le financement est assuré, les créanciers étant disposés à prêter deux fois plus que nécessaire, a jugé le patron de la SGP. Le chantier occupe pour l'instant 3.700 entreprises dont 2.800 PME et emploie 6.200 personnes , avec 14 tunneliers en service. "2020 ne sera pas en reste", a assuré Thierry Dallard.

Sauf difficulté imprévue, la SGP devrait achever le chantier en 2030 dans le budget imparti , selon lui.