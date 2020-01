METRO : croissance des ventes de 1% au premier trimestre 2019-20

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Metro au premier trimestre de son exercice 2019-2020 a crû de 2,2% à 7,5 milliards d'euros. A périmètre constant, cela représente une hausse de 1%, portée essentiellement par la croissance en Europe de l'Est (+5%), hors Russie, qui a enregistré une baisse des ventes de 5,3%. En Europe occidentale, la croissance a été de 0,5%, hors Allemagne (-0,4%), en raison notamment des grèves en France. L'Asie a quant à elle enregistré une croissance des ventes de +3,2%. Le groupe Metro a réitéré ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Olaf Koch, Président du directoire de Metro AG, a déclaré: "Au premier trimestre 2019-2020, Metro a continué de croître sur la majorité de ses marchés en dépit de conditions politiques et macroéconomiques difficiles, par exemple les grèves générales en France. Nous confirmons nos objectifs pour l'exercice 2019-2020. De plus, les processus de vente des hypermarchés et la croissance en Chine se déroulent comme prévu."