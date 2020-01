Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metro : croissance de 2,2% des ventes au 1er trimestre Cercle Finance • 15/01/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - Metro reste à peu près stable (+0,2%) à Francfort, après la présentation par le groupe de distribution de ventes en croissance de 2,2% à 7,5 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2019-20, selon une estimation préliminaire. En données comparables, les ventes ont augmenté de 1%, tirées par l'Europe de l'Est (+5%) et l'Asie (+3,2%), alors qu'elles ont stagné en Allemagne (-0,4%) et dans le reste de l'Europe de l'Ouest (+0,5%), et reculé de 5,3% en Russie. 'Nous avons continué de progresser dans la majorité des régions malgré des conditions macroéconomiques et politiques difficiles, comme par exemple les grèves en France', souligne le président Olaf Koch, qui confirme les perspectives pour l'exercice 2019-20.

Valeurs associées METRO XETRA -0.41%