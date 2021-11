MetLife voit ses bénéfices bondir au troisième trimestre

(AOF) - MetLife a publié un bénéfice au troisième trimestre 2021 en nette hausse, puisque celui-ci est ressorti à 1,5 milliard de dollars, soit 1,77 dollar par action, après un bénéfice de 633 millions, ou 69 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2,39 dollars par action, contre 1,73 dollar il y a un an. Le chiffre d'affaires total a atteint 16,905 milliards de dollars, en hausse de 5,6%, dont 11,64 milliards (-2%) de primes. L'assureur a également réalisé un retour sur capitaux propres de 9,3%, soit une multiplication par plus de 2,5 sur un an.