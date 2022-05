Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Méthanor: une centrale mise en service en Martinique information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Méthanor annonce la mise en service de la centrale de la Broue, la plus grande centrale de stockage en Martinique, un projet géré par Akuo Energy, groupe indépendant de production d'électricité à partir de ressources renouvelables.



D'une capacité de 19 MWh, cette centrale par batteries lithium-ion permet de stocker de l'énergie, en particulier lorsque la production renouvelable sur le réseau est abondante ou la restituer lors des heures de forte consommation (heures de pointe).



Pour mémoire, Méthanor rappelle avoir réalisé, en 2020, un investissement de 804.000 euros dans le projet sous la forme d'obligations convertibles avec un remboursement prévu sur 12 ans.





Valeurs associées METHANOR Euronext Paris -1.48%