Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Méthanor: sanctionné après une provision sur Chavort information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Méthanor lâche 12%, sanctionné après l'annonce de la provision complète de son investissement dans la société Chavort, qui exploite une centrale hydraulique sur l'Isère, en prenant une provision complémentaire de 1.242.000 euros pour l'exercice 2021.



Cette centrale a connu de nombreux problèmes techniques depuis son inauguration en 2018, qui se sont traduits par des pertes d'exploitation chaque année, et des travaux complémentaires sont désormais nécessaires.



La provision n'a aucun impact sur la trésorerie mais entrainera, pour la première fois depuis la création de Méthanor en 2012, une perte nette en 2021. En conséquence, elle ne sera sans doute pas en mesure de distribuer un dividende l'an prochain.





Valeurs associées METHANOR Euronext Paris -12.13%