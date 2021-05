Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Méthanor : investissement dans le photovoltaïque à la Réunion Cercle Finance • 31/05/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Méthanor, un spécialiste des projets d'énergies renouvelables, a annoncé lundi un investissement de 200.000 euros dans Corexsolar, une entreprise réunionnaise de centrales photovoltaïques. Dans le cadre de l'opération, Méthanor a souscrit à une obligation simple amortissable à échéance mai 2025, dont le remboursement (intérêts + capital) s'effectuera à un rythme mensuel sur la base d'un taux annuel de 6,6%. Corexsolar International conçoit, construit et exploite des centrales photovoltaïques, avec une activité qui se concentre dans l'Océan Indien, mais aussi au Burkina Faso. Dans son communiqué, Méthanor rappelle qu'il affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012.

Valeurs associées METHANOR Euronext Paris +1.70%