Methanor cède ses participations dans Chavort et Aqua Bella pour 1,9 million d'euros

(AOF) - Méthanor, société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce la cession de ses participations dans les centrales hydroélectriques de Chavort et d'Aqua Bella pour un montant global de 1,9 million d'euro. Dans le cadre d'une opération de refonte de son portefeuille, Méthanor a cédé ainsi ses actions et ses comptes-courants détenus dans les sociétés d'exploitation de ces deux centrales hydroélectriques. La société va ainsi percevoir un montant total de 1,91 million d'euros en numéraire.

Ce versement se traduit, d'un côté par une reprise de provisions d'un montant de 562 500 euros sur l'investissement entièrement provisionné dans la centrale de Chavort, et de l'autre par une plus-value de cession de 166 000 euros sur son investissement dans la centrale d'Aqua Bella.

Par ailleurs, Méthanor encaissera 1,186 million d'euros, intérêts inclus, au titre de son compte courant dans la société Aqua Bella.

Après prise en compte de ces cessions et des très bons résultats du 1er semestre 2022, Méthanor est en mesure d'annoncer que son résultat net affichera une progression séquentielle à l'issue du second semestre 2022.

Depuis sa création, Méthanor a réalisé au total quinze opérations de financement de projets d'énergie renouvelable, en capital, en quasi-fonds propres ou en dettes et continue d'étudier différentes opportunités d'investissement.

