MetEx: une offre de reprise reçue de la part du groupe Avril

(CercleFinance.com) - Metabolic Explorer a annoncé hier soir avoir reçu une offre de reprise de la part du groupe agroindustriel Avril portant sur les activités de son unité industrielle MetEx Noovistago, ainsi que sur une partie de ses activités commerciales et R&D.



Cette offre, soutenue par l'Etat via Bpifrance, la Région Hauts-de-France et Amiens Métropole, concerne 304 emplois, précise l'entreprise de chimie verte dans un communiqué.



'L'offre d'Avril est assurément une bonne nouvelle', a réagi Rudolph Hidalgo, le directeur général adjoint la société.



'Nous restons mobilisés car nous devons travailler à résoudre des conditions suspensives avec toutes les parties prenantes', a-t-il toutefois précisé.



La décision du Tribunal de commerce de Paris devrait intervenir le 11 juin.



Concernant l'offre de reprise de l'usine MetEx Noovista par la société MAASH et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la décision du tribunal est quant à elle prévue le 25 juin.



MetEx rappelle que compte-tenu du montant des passifs du groupe, les produits de cession des activités ne permettront pas de versement à l'actionnaire puisqu'une fois leurs activités cédées au repreneur, chacune des filiales devrait être liquidée judiciairement.



Dans ces conditions, la cotation de Metabolic Explorer restait suspendue mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER 0.12 EUR Euronext Paris 0.00%