METEX : reprise d'activité du site d'Amiens

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Un prochain point de situation sera fait au plus tard en fin de journée le 11 juin, afin d'informer nos partenaires d'éventuels ajustements de calendrier.

Elle confirme également le retour à une production à 100 % des capacités de l'usine dans de parfaites conditions de sécurité dès la validation par les Autorités de l'installation provisoire. Cette validation est attendue dans les jours qui suivront l'inspection de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

Les travaux de mises en place de la solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique sont bien avancés et devraient s'achever mardi 8 juin, permettant à la DREAL de la Somme de réaliser rapidement l'inspection de l'installation.

(AOF) - Vendredi dernier, METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, a confirmé le calendrier de reprise d'activité de l'usine d'Amiens, suite à l'évènement survenu le 21 mai. L'étude des sols qui devait conclure l'état des lieux de l'impact de l'évènement n'a montré aucune anomalie de nature à empêcher la reprise de l'activité dans la zone de dépotage des camions.

