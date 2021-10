Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MetEx : les résultats semestriels salués par la Bourse information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer progresse de plus de 4% en Bourse ce vendredi après la publication de résultats semestriels illustrant la 'nouvelle dimension' du groupe, désormais passé au stade industriel. Le spécialiste de la chimie verte indique que ses comptes de premier semestre font même apparaître un résultat net positif de 76,7 millions d'euros lié à un écart d'acquisition de 88 millions d'euros sur le rachat du site Metex Noovistago. Ce montant, obtenu après réévaluation des éléments de bilan à leur juste valeur, correspond à la différence entre la valeur de l'actif net réévalué et le prix d'achat réellement payé par MetEx. Au-delà des éléments purement comptables, le groupe fait état d'une 'excellente dynamique commerciale' sur l'ensemble de ses produits, avec un chiffre d'affaires consolidé qui atteint 36,6 millions sur le premier semestre. METabolic EXplorer met également en évidence sa situation financière 'solide', renforcée par le succès de son augmentation de capital de 56,6 millions d'euros. Pour 2021, la société se donne toujours comme objectif un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 millions d'euros pour une perte opérationnelle courante (Ebitda) voisine de quatre millions d'euros.

Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris +4.82%