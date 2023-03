MetEx: le titre recule faute d'objectifs chiffrés information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 14:42

(CercleFinance.com) - METabolic Explorer a essuyé de nouvelles pertes en 2022, le groupe de chimie verte expliquant que le climat de crise a affecté son activité de nutrition animale.



Son Ebitda sur l'exercice écoulé s'établit ainsi à -29,8 millions d'euros, contre -2,4 millions en 2021 proforma, en ligne avec les prévisions

précédemment communiquées.



Le groupe précise que cette dégradation concerne principalement le segment nutrition animale, la dégradation des crises sanitaire, géopolitique et énergétique ayant impacté ses volumes de vente à la baisse et les prix de

matières premières à la hausse.



MetEx dit avoir réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 millions d'euros, en hausse de 34% par rapport à 2021.



Si l'exercice a été marqué par une baisse de près de 36% des volumes vendus, ce repli a été compensé en partie par une hausse de prix généralisée de ses produits, explique-t-il dans un communiqué.



Vers 14h00, le titre perdait plus de 4%, accusant l'un des reculs les plus notables de la Bourse de Paris ce vendredi.



Pour expliquer ce repli de l'action, les analystes d'Invest Securites ont souligné l'absence de prévisions chiffrées pour le nouvel exercice.



'Le management ne communique pas de guidances chiffrées pour 2023, sur fond 'de reprise de l'activité dans un contexte contrasté et fluctuant'', indique la société de Bourse dans une note de réaction.



Le groupe s'est contenté d'expliquer qu'il attendait le retour d'une bonne dynamique sur le segment de la nutrition animale avec la gamme NoovaLife et sur le segment des détergents et des biopolymères.



D'après Invest, le consensus anticipe pour 2023 un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros pour un Ebitda de -4 millions d'euros.