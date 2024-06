Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MetEx: le site de Carling va être repris par Maash information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Metabolic Explorer a annoncé jeudi que le Tribunal de commerce de Paris avait désigné la société Maash en qualité de repreneur des actifs et des activités de sa filiale Metex Noovista.



Pour rappel, la justice avait fait droit, en mars dernier, à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette entité qui détient le site industriel de Carling (Moselle).



Les administrateurs judiciaires avaient reçu deux offres de reprise.



Les audiences concernant l'offre de reprise d'Avril sur Metex Noovistago devraient se tenir début juillet.



La suspension de la cotation de l'action Metabolic Explorer est maintenue.





