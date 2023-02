Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MetEx: le financement du plan stratégique est finalisé information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer progresse de plus de 9% en Bourse de Paris ce lundi après avoir annoncé la finalisation des opérations visant à financer son plan stratégique 2023-2024.



Le spécialiste de la fermentation industrielle rappelle que cet accord, initialement annoncé en décembre dernier, vise à financer la transformation de l'usine d'Amiens vers les acides aminés de spécialité, son nouveau coeur de métier.



Le plan de financement est notamment passé par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de huit millions d'euros.



Il prévoit, par ailleurs, l'émission d'obligations simples au profit de Bpifrance, l'actionnaire de référence du groupe pour un montant en principal de 12 millions d'euros.



Le programme s'accompagne également d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant total en principal de 33,9 millions d'euros, ainsi que la mise à disposition par les partenaires bancaires d'un nouveau prêt moyen terme d'un montant en principal d'environ 15,5 millions d'euros.



Enfin, MetEx a mandaté un prestataire afin de trouver les financements complémentaires du plan d'affaires à mettre en place d'ici janvier 2025 à hauteur de 30 millions d'euros maximum.



A la suite de l'émission des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital, la participation de Bpifrance est passée de 25,9% à 30,1% du capital.





