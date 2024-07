Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MetEx: la justice retient l'offre de reprise d'Avril information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Avril a annoncé vendredi que la justice avait validé son offre de reprise des activités industrielles de Metex Novistagoo à Amiens, ainsi que des activités commerciales de Metex basées à Paris et R&D à Saint-Beauzire.



Le Tribunal de Commerce de Paris a retenu l'offre présentée par Avril en association avec Bpifrance pour le compte de l'Etat, et avec le soutien de la région Hauts-de-France et de la métropole d'Amiens.



Avec ce projet, Avril - le cinquième groupe agroalimentaire français - dit vouloir recentrer les activités de l'ancien MetEx sur les acides aminés de fermentation destinés aux filières animales.



Son objectif va aussi consister à optimiser la production d'acides aminés de base, puis renforcer la production de spécialités et développer une politique d'investissements pour l'outil industriel.



L'idée est également de mieux maîtriser les achats de matières premières et de commodités sur les marchés, explique-t-il.



Aux termes de l'opération, ce sont 315 anciens salariés de MetEx qui rejoindront les équipes d'Avril.



La reprise prendra officiellement effet le mardi 16 juillet.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER 0,12 EUR Euronext Paris 0,00%