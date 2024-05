Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Metex: l'UE ouvre une procédure antidumping information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (METEX) informe ce jour de l'ouverture officielle par la Commission Européenne d'une procédure antidumping concernant les importations de lysine en provenance de Chine.



Cette procédure fait suite à une plainte déposée par METEX NØØVISTAGO, filiale industrielle du Groupe METEX, produisant à Amiens des acides aminés pour la nutrition animale et seul producteur de lysine en Europe.



En lançant cette procédure, la Commission Européenne confirme qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier une enquête antidumping.







