MetEx: examen de l'offre de reprise en plan de cession

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (METEX) fait savoir que le Tribunal de commerce de Paris a examiné, ce jour, l'offre de reprise en plan de cession des activités de METEX NØØVISTAGO et d'une partie des activités commerciales et R&D de METabolic EXplorer présentée par Avril.



Cette offre associe l'Etat via Bpifrance, au travers de son fonds d'investissement Sociétés de Projets industriels (SPI). Elle a également été construite grâce au soutien de la Région Hauts-de-France et d'Amiens Métropole.



Au total, 315 emplois sont repris aux termes de cette offre.



Le Tribunal a également examiné la demande de conversion en liquidation judiciaire des procédures de redressement judiciaire ouvertes au bénéfice de METEX NØØVISTAGO et METabolic EXplorer qui résulterait de l'adoption de l'offre d'Avril.



La décision du Tribunal, tant concernant l'offre de reprise d'Avril que la conversion en liquidation judiciaire de METEX NØØVISTAGO et de METabolic EXplorer devrait intervenir courant juillet 2024.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER 0,12 EUR Euronext Paris 0,00%