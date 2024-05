Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Metex: date limite repoussée pour des offres information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (Metex) indique que la date limite de remise des offres pour Metex Noovistago, initialement fixée à ce 6 mai, a été prorogé au 27 mai afin de permettre aux repreneurs potentiels de se positionner, aucune offre n'ayant été reçue à ce stade.



Ce délai va notamment permettre au groupe Avril de poursuivre l'étude d'un projet de reprise des activités de cette filiale et d'une partie de l'activité de R&D de Metex, projet notamment conditionné à l'intervention à ses côtés d'un ou de partenaires publics.



Compte tenu de la situation à date, il n'est pas anticipé de reprise de la cotation de l'action METabolic EXplorer dont les négociations ont été suspendues ce jour à la demande de la société spécialisée dans les procédés de fermentation.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris +4.17%