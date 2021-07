Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MetEx : commercialisation d'un PDO cosmétique avec DSM Cercle Finance • 12/07/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer a annoncé lundi, en collaboration avec son partenaire néerlandais DSM, le lancement effectif de la production commerciale de leur nouveau PDO pour formulation cosmétique. Produit dans une usine française, ce produit d'origine végétale 100% naturel et sans OGM est le premier PDO pour formulation cosmétique d'Europe. Ce composant, produit à partir de matières premières locales, avait déjà fait l'objet en septembre 2020 d'un pré-lancement avec la distribution de près de 1000 échantillons à des formulateurs cosmétiques du monde entier. DSM dit désormais disposer des capacités lui permettant de fabriquer cet ingrédient biotechnologiques à l'échelle industrielle.

Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris +0.47%