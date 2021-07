METEX : Bpifrance devient l'actionnaire de référence avec 25,9% du capital

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Metex et SPI réaffirment ainsi la contribution décisive des biotechnologies industrielles à la construction d'une industrie ancrée dans les territoires, respectueuse de l'environnement et offrant des alternatives aux productions pétro-sourcées.

A l'issue de l'opération, Metex dispose d'un actionnariat solide et stable et des moyens nécessaires à la concrétisation de sa trajectoire industrielle, avec deux sites de production complémentaires en France.

L'opération permettra notamment d'accompagner l'évolution du site de production d'acides aminés par fermentation d'Amiens, d'une capacité actuelle de plus de 100 000 t/an, récemment acheté au groupe japonais Ajinomoto pour en faire un site de référence des biotechnologies industrielles en Europe.

(AOF) - Le fonds SPI, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, devient l'actionnaire de référence de Metex à hauteur de 25,9% du capital, afin d'accompagner l'émergence d'un leader européen des biotechnologies industrielles. Apportant le produit de la cession de ses titres de NØØVISTA (31,5 millions d'euros) et une souscription complémentaire de 15 millions, le fonds SPI contribue ainsi à hauteur de 46,5 millions à la levée de fonds de 56,6 millions réalisée ce jour par Metex.

