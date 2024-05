Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MetEx: aucune offre de reprise n'a été reçue à ce jour information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 17:21









(CercleFinance.com) - Aucune offre ferme n'a jusqu'ici été déposée pour reprendre Metex Nøøvistago, le site opérationnel appartenant à Metabolic Explorer, annonce lundi le spécialiste de la fermentation industrielle menacé de redressement judiciaire.



La date limite de remise des offres pour l'usine ayant été fixée ce jour, les administrateurs judiciaires ont pris la décision de proroger cette date limite au 3 juin.



Ce délai doit permettre aux repreneurs potentiels de se positionner, en particulier au groupe Avril avec qui des discussions se sont activement tenues ces derniers jours autour d'un projet de reprise des activités de l'usine située à Amiens et d'une partie de l'activité de R&D de Metabolic Explorer.



Concernant la demande de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde, celle-ci sera examinée par le Tribunal de commerce de Paris le 3 juin prochain.



Dans un communiqué, le fabricant d'ingrédients d'origine naturelle attire l'attention des investisseurs sur le fait que les produits de cession à recevoir en cas de décision du Tribunal de commerce de retenir une offre en plan de cession pourraient ne pas déboucher sur des versements aux actionnaires une fois les activités cédées en cas de liquidation judiciaire.



La suspension de la cotation de l'action va donc rester maintenue.





