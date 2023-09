Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metavision: les commandes accélèrent à l'international information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le fabricant français d'ordinateurs portables Metavisio a fait état mardi d'une accélération de ses prises de commandes à l'international en ce début de second semestre, un moment traditionnellement porteur pour le secteur informatique.



L'ex-Thomson Computing indique qu'en Irlande, le distributeur Harvey Norman a passé commande d'un lot de 'notebooks' équipés de processeurs Intel en perspective du 'Black Friday'.



Toujours en vue de cette grand-messe commerciale, qui se tiendra fin novembre, Carrefour a ajouté trois références de PC portables Thomson pour une opération promotionnelle dans les points de vente Carrefour en Roumanie avec ABN, un partenaire local.



Dans les pays émergents, Metavisio a reçu le mois dernier les premières commandes pour l'Afrique du Sud avec l'enseigne HomeChoice ainsi qu'une première commande confirmée, à hauteur de 8000 tablettes Thomson, en Inde.



'Cette commande permettra d'utiliser notre chaîne de fabrication en Inde et de livrer les premières écoles indiennes et ainsi remplacer les marques chinoises interdites de marché public en Inde depuis le 1er janvier 2023', explique Stephan Français, le PDG du groupe.



L'action Metavisio progressait de plus de 12% mardi matin à la Bourse de Paris après ces commandes 'tous azimuts' à l'international, faisant ressortir une capitalisation boursière de près de 11,2 millions d'euros.



Le titre accuse néanmoins une baisse de 66% depuis le début de l'année du fait de ventes jugées décevantes.





Valeurs associées METAVISIO (THOMSON COMP.) Euronext Paris +25.12%