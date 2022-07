Metavisio: trois produits choisis par LIDL information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 09:02

(CercleFinance.com) - Metavisio, société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce proposer trois de ses produits à tous les points de vente LIDL, acteur majeur de la grande distribution en Europe.



La société souligne que sa gamme de produits grand public de la marque THOMSON Computing s'appuie sur un modèle économique fabless et séduit de plus en plus de clients dans un contexte de retour de l'inflation et de conjoncture économique incertaine.



A ainsi été choisi l'ordinateur portable 14 pouces NEO CLASSIC TOUCH doté d'un processeur Intel Celeron N4020, de 4GB de mémoire vive DDR4, d'un disque dur SSD de 128GB au format Emmc et du système Windows 11 incluant la licence Microsoft 365 pendant un an.



LIDL a aussi sélectionné la tablette 10 pouces TEO 10 dotée de 2GB de mémoire vive, 32GB de mémoire de stockage et du système Android 12, ainsi que l'imprimante laser monochrome TH-2500 connectée avec son module Wifi et connectivité mobile.



Les discussions en cours entre Metavisio et LIDL devraient donner lieu à des commandes qui pourraient aller jusqu'à 75.000 unités, livrables au mieux à partir du quatrième trimestre 2022, et s'étaler sur plusieurs mois.