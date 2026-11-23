METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING : MISE EN PLACE DES 2027 SUR TOUS LES ORDINATEURS THOMSON D'UN LOGICIEL : IA CONFIDENTIAL

Dammarie-les-Lys, le 9 novembre 2026, à 09h00, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques et software), annonce la mise en place sur la gamme 2027 THOMSON d'un logiciel qui permet de rendre confidentiel l'ensemble des recherches qui sont réalisées sur chaque ordinateur THOMSON.

PRINCIPE ESSENTIEL :

Vos conversations et votre mémoire personnelle vivent sur nos appareils, en activant la sauvegarde chiffrée qui sera présente sur les ordinateurs Thomson en 2027, leur copie en ligne est cryptée et la clé de contrôle de l'information restera sur nos ordinateurs.

Pour Thomson utiliser IA CONFIDENTIAL : c'est réunir les meilleurs modèles d'intelligence artificielle au sein d'une plateforme qui protège la confidentialité de ses utilisateurs.

METAVISIO - THOMSON Computing est convaincu que l'intelligence artificielle représente une révolution dans notre manière de penser, de travailler, de créer et de décider. Mais cette révolution ne pourra pleinement tenir ses promesses que si chacun se sent libre de poser toutes ses questions.

Car lorsque l'on craint d'être surveillé, jugé ou exposé, on commence à se censurer. Et une intelligence artificielle à laquelle on n'ose pas tout demander perd une partie essentielle de sa valeur.

METAVISIO - THOMSON Computing, en intégrant ce logiciel, s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, notamment aux avocats, médecins ou dirigeants d'entreprise, pour lesquels la confidentialité est fondamentale.

Vous pouvez dès à présent aller voir le site : www.iaconfidential.com

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu