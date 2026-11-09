METAVISIO (THOMSON COMPUTING) : METAVISIO - THOMSON COMPUTING : CALENDRIER DE L'ACCORD, PROCESSUS ET AVANTAGES FINANCIERS

Dammarie-les-Lys, le 9 novembre 2026, à 09h00, METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO) , société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits informatiques personnels (ordinateurs, tablettes, périphériques informatiques et software), annonce la signature mercredi 04 novembre d'une L.O.I exclusive avec le fonds d'investissement Balthus .

PLAN DE REDRESSEMENT ET CLASSES DE PARTIES AFFECTÉES

L'Investisseur entend contribuer à la présentation d'un plan de redressement de la Société élaboré avec constitution de classes de parties affectées et fondé sur une restructuration du passif compatible avec la poursuite de l'activité. Le projet de plan pourra notamment comporter, selon la composition des classes, les créances définitivement retenues et les modalités approuvées par les créanciers concernés, une option de règlement en numéraire au comptant à la date de prise d'effet du plan ou à une échéance convenue, en contrepartie d'un abandon significatif du solde des créances concernées.

La répartition des créanciers entre classes, les taux d'abandon et les modalités de paiement devront être conformes à un tableau annexé à la documentation définitive et discutés entre les Parties lors de l'élaboration. Ces paramètres ne sont pas encore arrêtés par la présente LOI, mais les grandes masses discutées ensemble figurent en annexe à la présente lettre d'intention.

AUGMENTATION DE CAPITAL ET FINANCEMENT DE L'APUREMENT DU PASSIF

Les fonds pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros pour régler le passif ont pour vocation les règlements au comptant prévus par les options de règlement du plan, en vue de l'extinction définitive, à concurrence des paiements et abandons prévus, des dettes concernées.

RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES :

L'Opération devra avoir pour effet de ramener les capitaux propres de METAVISIO à un niveau positif à la date de sa réalisation, grâce à l'apport en numéraire envisagé par l'Investisseur et des produits exceptionnels susceptibles de résulter de l'extinction ou de l'abandon de dettes dans le cadre du plan.

Les Parties établiront une situation financière prévisionnelle pro forma à la date de la réalisation de l'Opération, établie à partir de la situation comptable au 31 décembre 2026, intégrant l'ensemble de ces éléments et les incidences fiscales éventuelles, dont les hypothèses et le résultat devront être validés par BALTHUS.

FINANCEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Afin d'assurer la continuité de l'exploitation de METAVISIO jusqu'au terme de la période d'observation, BALTHUS s'engage, sous réserve du maintien de l'exclusivité prévue et de la poursuite du processus d'élaboration du plan, à assurer le financement des besoins de trésorerie de la Société, dans la limite d'une enveloppe maximale de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750 000 €), correspondant à un financement mensuel maximal de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €) pendant une période de cinq (5) mois. Les fonds seront mis à disposition de METAVISIO en fonction de ses besoins effectifs de trésorerie, dans la limite des plafonds mensuel et global susvisés, selon des modalités qui seront précisées dans un accord de financement distinct. Le financement de la période d'observation demeurera distinct des sommes destinées à l'apurement du passif dans le cadre du plan de redressement ainsi que du financement du besoin en fonds de roulement envisagé à l'issue de l'Opération.

FINANCEMENT ADDITIONNEL DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Indépendamment de la souscription en numéraire mentionnée à l'article 4, BALTHUS s'engage à mettre à la disposition de METAVISIO, directement ou par l'intermédiaire d'une structure de financement agréée, les ressources nécessaires à la couverture de son besoin en fonds de roulement durant la phase de reprise de son activité. Ce besoin est évalué, à ce stade, à environ SIX MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (6 300 000 €), sur la base d'un horizon de financement correspondant à cinq mois de chiffre d'affaires et d'un objectif annuel de QUINZE MILLIONS D'EUROS (15 000 000 €). Cette estimation devra être confirmée par un budget de trésorerie prévisionnel détaillé. Ce financement serait structuré selon des modalités, un montant ferme, des tranches éventuelles, des échéances de mise à disposition, une rémunération et, le cas échéant, des conditions de remboursement à arrêter d'un commun accord entre différents investisseurs. Les ressources destinées au financement du besoin en fonds de roulement sont distinctes de l'enveloppe destinée à l'apurement du passif. Leur mise à disposition sera organisée dans les accords définitifs sur la base d'un plan de financement global approuvé par l'Investisseur.

CALENDRIER DES OPÉRATIONS :

4 novembre 2026 : Signature de la LOI

16 novembre 2026 : Audience de renouvellement de la période d'observation

Entre le 15 décembre 2026 et le 14 janvier 2027 : Date prévisionnelle limite de réalisation des rachats de créances envisagés hors du plan

1er janvier 2027 : Justification de la disponibilité des fonds affectés au financement du plan

15 janvier 2027 : Consultation et vote des classes de parties affectées sur le projet de plan approuvé par BALTHUS

Avant la fin du mois de février 2027 : Jugement arrêtant le plan

Mars 2027 : Assemblées sociales, réalisation des opérations sur le capital et libération des souscriptions

Mars 2027 : mise à disposition des fonds consacrés au besoin en fonds de roulement selon l'échéancier et les montants convenus.

Informations complémentaires

Les comptes ont été audités et certifiés, et seront bientôt disponibles en téléchargement dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société : https://www.metavisio.eu/ .

A propos de METAVISIO – THOMSON Computing

METAVISIO — THOMSON Computing (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), est une entreprise française spécialisée dans la recherche et conception de solutions technologiques IT, hardware et software, sous la marque THOMSON. Créée en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI).

Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contact presse et investisseurs : investors@metavisio.eu