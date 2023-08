Metavisio: s'attend à un second semestre porteur information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 09:44

(CercleFinance.com) - Metavisio a déclaré vendredi s'attendre à un second semestre 'porteur' après avoir enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année.



Le fabricant français d'ordinateurs portables a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros, contre 21,1 millions d'euros sur la même période de 2022.



Le groupe explique ce repli par le recul du marché mondial des ordinateurs et par un report sur le troisième trimestre de plusieurs commandes 'significatives'.



Metavisio fait état de 10,6 millions d'euros de commandes fermes à livrer en août et septembre, en plus des revenus de 785.000 euros déjà encaissés sur le mois de juillet, soit un total qui atteint déjà 11,4 millions d'euros.



'Le second semestre s'annonce donc porteur avec une progression significative des commandes de Metavisio grâce à sa capacité d'innovation et à la poursuite de son développement à l'international sur des nouveaux clients', explique la société.



Signe de sa confiance dans l'entreprise, le président et fondateur Stephan Français a décidé de renforcer à titre personnel sa position au capital de l'entreprise avec un investissement d'un million d'euros.



En parallèle, Metavisio a conclu avec une société de financement française un accord de financement récurrent de ses postes fournisseurs et clients pouvant aller jusqu'à trois millions d'euros (tous les 30 jours ou 60 jours).



Cette possibilité de financement peut être revue à la hausse tous les trois mois, précise le groupe dans un communiqué.



Suite à toutes ces annonces, le titre progressait de plus de 8% vendredi matin dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris.