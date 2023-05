Metavisio : recul de ses ventes en 2022

(AOF) - Après une croissance du chiffre d’affaires de 50% entre 2019 et 2021, les ventes de Metavisio (Thomson Computing) ont baissé en 2022 de 49% avec un recul plus marqué en France en raison de la réduction des stocks de matériels informatiques des grands distributeurs et le ralentissement de leurs prises de nouvelles commandes depuis le début de la guerre en Ukraine. Or, Metavisio a réalisé encore 52% de son chiffre d’affaires en France du fait de sa présence dans 100% des enseignes françaises.

Le chiffre d'affaires 2022 de Metavisio s'établit à 30,9 M€. Les ventes à l'international représentent 48% du chiffre d'affaires.

L'EBITDA est négatif à hauteur de 0,4 million d'euro, soit 1,3% du chiffre d'affaires contre 10 en 2021.

Le résultat d'exploitation ressort aussi négatif à 3,8 millions d'euros, contre 4 millions d'euros en 2021 compte tenu notamment de dépréciation d'actifs pour un montant de 4,9 millions d'euros compensée par une reprise de provision pour stocks de 2,4 millions d'euros.

Le résultat net est négatif de 6,2 millions d'euros. Il intègre des charges financières pour un montant de 1,6 millions d'euros (-35% par rapport à 2021), ainsi qu'une perte exceptionnelle de 0,8 millions d'euros.

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 s'établissent à 11,4 millions d'euros en progrès de +3,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021, compte tenu principalement du résultat de l'exercice (-6,2 millions d'euros), des augmentations de capital successives réalisées en juin et novembre 2022 (+8 millions d'euros) et de la conversion d'obligations convertibles en actions nouvelles en septembre (+4 millions d'euros).

En 2023, Metavisio devrait enregistrer un redressement de ses ventes.