Metavisio: publie le bilan de son contrat de liquidité

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) a publié le bilan semestriel de son contrat de liquidité au 31/12/2022.



A cette date, 5351 actions et 35 511,97 euros figuraient au compte de liquidité, dont le contrat a été confié par Metavisio à TSAF - Tradition Securities And Futures.



Metavisio précise qu'au cours du 2èmesemestre 2022, il a été acheté 13 615 actions pour 70 739,53 euros et vendu 8264 actions pour 45 751,5 euros.





