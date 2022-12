Metavisio présente sa nouvelle gamme de PC en vue du CES de Las Vegas

(AOF) - Metavisio, société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque Thomson Computing, présente sa nouvelle gamme de PC à l’occasion du CES de Las Vegas du 5 au 8 Janvier 2023.Comme chaque année, le Consumer Electronics Show, un des plus grands salons technologiques au monde, se tiendra à Las Vegas. Le CES, qui réunit plus de 4 500 exposants, est le rendez-vous incontournable de l’innovation avec un concentré de technologies et de solutions « business to business ».