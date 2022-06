Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metavisio: fin d'un contrat avec Avenir Telecom information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - Metavisio (THOMSON Computing) annonce ce soir 'prendre acte' du souhait d'Avenir Telecom de mettre fin au contrat d'approvisionnement qui les lient.



La société Metavisio précise que cette résiliation unilatérale n'aura aucune incidence sur son activité, précisant qu'elle collabore déjà avec 'plus d'une quinzaine de partenaires différents' en matière d'approvisionnement en composants et pour l'assemblage de ses produits.



Dans ce contexte, Stephan Français, le fondateur & directeur général de Metavisio (Thomson computing) confirme l'ambition de la société pour 2022, soit 'dépasser les 70 millions de CA avec un Ebitda de 10,5% avec un développement international très fort en particulier auprès de nos nouveaux distributeurs pour l'Europe et les USA'.







Valeurs associées METAVISIO (THOMSON COMP.) Euronext Paris 0.00%