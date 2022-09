Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Metavisio: entre en négociations exclusives avec un SPAC information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 17:58

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing) et une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition ' Special Purpose Acquisition Company ' (SPAC), dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, sont entrées en négociations exclusives en vue d'un projet de rapprochement d'entreprises aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq.



A l'issue de l'Opération Proposée, Metavisio a l'intention d'accentuer son développement international et de sortir de nouveaux modèles de PC bureautiques et de ' gaming ' pour le marché du e-sport, ces nouveaux produits seront lancés aux Etats-Unis avec des perspectives de développement à l'échelle mondiale.



' La cotation au Nasdaq devrait conférer à la société combinée, post-closing, une plateforme pour accéder au marché américain et aux investisseurs américains, entre autres avantages ' indique la société.



L'opération serait probablement structurée sous la forme d'une acquisition de 100% du capital social de Metavisio sur une base entièrement diluée.



L'opération proposée serait basée sur une valeur d'entreprise estimée de Metavisio qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars (USD), sous réserve des résultats de la due diligence, pour 100% du capital de Metavisio sur une base entièrement diluée.



La contrepartie de l'acquisition des titres de Metavisio auprès des actionnaires de Metavisio devrait consister en des actions nouvellement émises par l'entité combinée.



Le SPAC et Metavisio se sont engagés à respecter une période d'exclusivité initiale de 30 jours.