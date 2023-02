Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metavisio: avertit sur son CA 2022, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Le fabricant français d'ordinateurs portables Metavisio a averti lundi que son objectif de chiffre d'affaires pour 2022 ne serait pas atteint en raison d'un contexte de marché jugé 'très difficile'.



Même si son chiffre d'affaires 2022 n'est pas encore finalisé à ce stade, il devrait s'inscrire - selon des données préliminaires - aux alentours de 30-32 millions d'euros, loin de l'objectif de 70 millions qui avait été communiqué au marché en juin dernier.



Dans son communiqué, le groupe invoque un exercice 2022 'très difficile' pour toute l'industrie informatique, avec un recul général des ventes partout dans le monde.



Selon le cabinet de recherche GFK, la taille du marché des PC se serait ainsi contractée de 28% en Europe en 2022.



Metavisio rappelle que l'industrie informatique avait connu deux années exceptionnelles en 2020 et en 2021, principalement dues à la pandémie de Covid-19 et au développement massif du télétravail.



Sachant que les clients de la grande distribution ont eu tendance à surstocker ses produits, une grande partie du chiffre d'affaires prévu pour le 4ème trimestre 2022 a été déclarée au premier semestre 2023 du fait du report de commandes, précise-t-il dans son communiqué.



Metavisio s'attend néanmoins à ce que son Ebitda connaisse une baisse de seulement 13% à 5,5 millions d'euros en 2022, entraînant une amélioration significative de sa marge d'Ebitda qui augmenterait de 11% en 2021 à 18% en 2022.



Le résultat net de la société devrait par ailleurs demeurer positif en 2022.



Suite à ces annonces, le titre chutait de plus de 6% lundi matin, signant l'une des plus fortes baisses d'un marché parisien en hausse de 1,1%.





Valeurs associées METAVISIO (THOMSON COMP.) Euronext Paris -9.62%