Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metavisio: augmentation de capital, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'ordinateurs portables Metavisio a annoncé jeudi vouloir lever 5,3 millions d'euros à l'occasion d'une augmentation de capital destinée à financer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance.



L'opération, qui pourrait être portée à 6,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, doit se solder par la création de 841.270 titres.



Le prix d'émission a été fixé à 6,3 euros par action, ce qui fait apparaître une décote de l'ordre de 24% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 10 dernières séances de Bourse.



Le groupe français, également connue sous le nom de Thomson Computing, a accompagné cette annonce d'une confirmation de ses objectifs 2022, à savoir un chiffre d'affaires annuel attendu autour de 70 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2021, et une marge d'Ebitda au moins équivalente à celle de 2021.



A horizon 2026, Metavisio s'est donné comme objectif d'atteindre 120 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une marge d'Ebitda supérieure à 13%.



Créée en 2013, l'entreprise commercialise des ordinateurs portables et des tablettes d'entrée de gamme sous licence exclusive de la marque Thomson.



Après être entrée en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe en décembre 2021, la société a prévu de transférer ses titres sur le marché continu d'Euronext Growth à compter du 4 juillet.



En attendant cette inscription, la cotation de ses actions est suspendue depuis hier soir.





Valeurs associées METAVISIO (THOMSON COMP.) Euronext Paris 0.00%