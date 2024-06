Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Metavisio: arrêt définitif des émissions d'OCA information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Metavisio s'adjuge plus de 12% en Bourse de Paris lundi matin après avoir annoncé l'arrêt définitif de ses émissions d'obligations convertibles en actions (OCA).



Dans un communiqué, le constructeur informatique dit désormais privilégier le financement de sa croissance via des opérations d'augmentation de capital sans décote.



Le fonds d'investissement Gestys va ainsi entrer au capital en investissant 380.000 euros sur la base de 0,80 euro par action, soit 475.000 titres, tandis que le fonds Sully a investi 220.000 euros sur la base du même prix, à hauteur de 275.000 titres.



Le fonds Global Tech Opportunities s'est de son côté engagé à souscrire, pendant une période de deux ans, à la demande de Metavisio concernant des augmentations de capital par tranches d'un million d'actions sans décote, dans la limite globale de quatre millions d'actions.



Ce nouveau financement en fonds propres doit permettre de renforcer la visibilité financière du fabricant d'ordinateurs portables et d'accélérer le développement de son activité.



Les fonds doivent notamment l'aider à livrer à temps toutes les commandes du second semestre 2024 (une période qui représente 85% du chiffre d'affaires annuel), qui doit être le plus important de son histoire débutée il y a 11 ans.



Pour mémoire, le groupe s'est donné comme objectif de dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et de réaliser une année 'record'.



Ces annonces interviennent néanmoins alors que le cours de Bourse a perdu plus de 5% au cours des 12 derniers mois.





Valeurs associées METAVISIO (THOMSON COMP.) 0.84 EUR Euronext Paris +11.33%